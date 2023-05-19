Поліція вручила підозру у шахрайстві медійнику та адвокату Ігорю Мізраху

Співробітники Національної поліції вручили підозру в шахрайстві адвокату та власнику медіахолдингу, який використовував підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів та політиків. Йдеться про Ігоря Мізраха.

Як повідомили в поліції, фігурант раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за фактами шахрайств та здирств. За одним із останніх звинувачень справа "чорного" політтехнолога нині слухається у суді. Однак це навіть не завадило організації рейдерського захоплення потужного підприємства з виробництва дитячих продуктів та залученню фінансування зазначеної угоди у розмірі 530 000 доларів США під керівництвом колишнього заступника міністра сільського господарства РФ.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції до складу злочинного угруповання, окрім організаторів, входили особи, які представляли силовий блок, адвокати, нотаріуси та навіть "кримінальний авторитет".

За даними слідства у липні 2022 року з метою незаконного заволодіння 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів у Полтавській області, учасники злочинної групи шляхом втручання у державні реєстри та виготовлення підроблених документів незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

18 травня правоохоронці затримали 9 основних членів злочинного угруповання – організаторів та учасників шахрайської схеми – у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуальним керівництвом та участю Офісу генерального прокурора поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах.

Вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи" паспорт громадянина Росії одного з організаторів злочинної групи та інші речі.

Хто такий Ігор Мізрах

Мізрах є власником медіахолдингу "МХП", журналу "Persona.TOP". Шеф-редактор політичного журналу "Рейтинг". До останнього часу, за даними ЗМІ, Мізрах переховувався у лікарні, де йому й вручили підозру.