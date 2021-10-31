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Полиция устроила "облаву" из-за сертификатов в автобусе под Киевом: закончилось все скандалом

Автор: Светлана Мащенко

В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал из-за проверки COVID-сертификатов. Полиция решила остановить транспорт фактически "среди поля", чтобы проверить, все ли пассажиры имеют соответствующие документы, но сделать "копам" это не дали.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Когда правоохранители решили устроить своего рода "облаву", пассажиры стали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса.

Водитель также вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где указано, что без причины останавливать транспорт они не имеют право. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.

В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан перечень карантинных ограничений и правил.

В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не у всех собравшихся в автобусе людей. Чем закончился инцидент - не сообщается.

Киев с 1 ноября переходит в красную зону

В Киевском метрополитене уже сделали заявление о колоссальном штрафе для нарушителей - от 17 тысяч гривен.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн", - говорится в публикации.

Отметим, что в постановлении Кабмина сказано, что сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.

Ранее мы писали, что пассажир показал, как без COVID-сертификата попасть на поезд. Он утверждает, что с сотрудниками Укрзализныци "договориться можно".

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