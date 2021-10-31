Поліція влаштувала "облаву" через сертифікати в автобусі під Києвом: закінчилося все скандалом

Коли правоохоронці вирішили влаштувати свого роду "облаву", пасажири стали обурюватися, що їх можуть перевіряти тільки перед відправкою автобуса.

Водій також вступив у перепалку з патрульними поліцейськими, посилаючись на ПДР, де зазначено, що без причини зупиняти транспорт вони не мають право. Адже водій нічого не порушив і їхав по своєму маршруту в належний йому час.

У той же час поліцейські посилалися на постанову Кабміну, в якій вказано перелік карантинних обмежень і правил.

У якийсь момент перевірка документів почалася, проте подивитися їх вдалося далеко не у всіх присутніх в автобусі людей. Чим закінчився інцидент - не повідомляється.

Київ з 1 листопада переходить в червону зону

У Київському метрополітені вже зробили заяву про колосальний штраф для порушників - від 17 тисяч гривень.

"З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис. грн", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що у постанові Кабміну сказано, що сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень, а точний її розмір визначатиме виключно суд.