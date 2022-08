В Казахстане местные возмущаются россиянам, которые обклеивают свои автомобили символикой "Z" (видео)

В частности, россиянам не радуются даже в курортной зоне Жасибай Павлодарской области. Россияне жаловались, что встретили их очень неприязненно, ведь на задней части их авто была наклейка с символом "Z".

"Увидели этот символ ("Z" - ред.), набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину", - комментирует инцидент россиянка.

Также полиция Казахстана штрафует таких водителей автомобилей, на которых есть эта символика. К тому же местные жители вызывают полицию, когда видят авто с таким знаком.

"Сегодня ты с "Z", а завтра ты с танком зайдешь на мою землю, на казахскую землю", - сказал местный житель россиянину.

На видео журналист Сергей Дуванов рассказал, что закон на запрет такой символики до сих пор не принят. По его словам, все потому, что Казахстан сегодня находится под сферой влияния российской политики.

"Не желая ссориться с северным соседом, Казахстан не принимает такой закон, потому что по этому закону придется включать политическую составляющую этого запрета. Поэтому, я думаю, это не понравится Кремлю и тогда могут иметь неприятности", - добавил он.

В Казахстане местные жители возмущаются россиянам, которые наклеивают букву "Z" на авто (скрин с видео)

Russian tourists in have faced anger from locals and even fines from police for sporting pro-war Z stickers on their cars. pic.twitter.com/mPwNob9OlM