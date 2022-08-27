"Я буду говорить как хочу": в аптеке Киева разразился скандал с аптекарем-украинофобом

В аптеке Киева разразился языковой скандал. Сотрудница отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, заявив, что она все 40 лет говорит на русском.

Детали скандала

Инцидент произошел в сети "Аптека низких цен" на улице Васильковской, 34 Голосеевского района столицы.

Наталья пришла в аптеку и услышала, как женщина-фармацевт обслуживает клиентов на русском языке. После замечания, она услышала не извинения, а наоборот - волну негодования в стиле "какая разница".

"Подходит моя очередь, я говорю номер заказа и мне также отвечают на русском. Я спрашиваю у фармацевтки, знает ли она украинский. Я была уверена, что мне ответят, вроде "Не знаю, но учу", скажу что-то суржиком, но нарвалась на полный треш. "Да знаю. Но говорить не собираюсь, потому что 40 лет говорила по-русски. И буду говорить, как хочу"", - рассказала о ситуации Соловьева.

Далее к разговору присоединился еще один фармацевт аптеки, который заявил, что "в ВСУ тоже говорят по-русски, и что весь Харьков говорит, и будет говорить по-русски, как и их учредители из того же Харькова".

Клиентке сотрудники аптеки сказали, чтобы она не воевала со своим же народом. После чего вообще отказались продавать лекарства, пока женщина не начала звонить в полицию.

В аптеке Киева заметили фармацевта-украинофоба (фото: facebook.com/soloviova.nataly)

Реакция аптеки на скандал

Далее Наталья сообщила, что ей позвонила представительница аптеки, извинилась за поведение сотрудников и рассказала, какие компания сделала шаги, чтобы сделать невозможными такие ситуации в будущем.

Итак, русскоязычной страницы аптеки в Facebook уже не существует, сайт пока не открывается, потому что продолжаются работы по переводу его на украинский язык.

Со всеми сотрудниками во всех городах будут проведены инструктажи по обслуживанию на украинском языке и донесению, что в противном случае они нарушают закон Украины и правила компании.