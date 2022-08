У Казахстані місцеві обурюються росіянам, які обклеюють своїм автомобілі символікою "Z" (відео)

Зокрема, росіянам не радіють навіть у курортній зоні Жасибай Павлодарської області. Росіяни скаржилися, що зустріли їх дуже неприязно, адже на задній частині їхнього авто була наклейка із символом "Z".

"Побачили цей символ ("Z" - ред.), накинулися на нас зі звинуваченнями, що ми фашисти, що ми напали на Україну", - коментує інцидент росіянка.

Також поліція Казахстану штрафує таких водіїв автомобілів, на яких є ця символіка. До того ж місцеві жителі викликають поліцію, коли бачать авто з таким знаком.

"Сьогодні ти з "Z", а завтра ти з танком зайдеш на мою землю, на казахську землю", - сказав місцевий мешканець росіянину.

На відео журналіст Сергій Дуванов розповів, що закон на заборону такої символіки досі не ухвалено. За його словами, все тому, що Казахстан сьогодні перебуває під сферою впливу російської політики.

"Не бажаючи сваритися з північним сусідом, Казахстан не ухвалює такий закон, тому що за цим законом доведеться включати політичний складник цієї заборони. Тому, я думаю, це не сподобається Кремлю і тоді можуть мати неприємності", - додав він.

У Казахстані місцеві мешканці обурюються росіянам, які наклеюють літеру "Z" на авто (скрін з відео)

"They saw this ["Z”] symbol on the back of our car. They attacked us with accusations that we are fascists. [They said] that we attacked Ukraine."



Russian tourists in have faced anger from locals and even fines from police for sporting pro-war Z stickers on their cars. pic.twitter.com/mPwNob9OlM