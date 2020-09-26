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Полиция просто отпустила: в Запорожье неадекват штурмовал "скорую" и травмировал медика (видео)

Запорожье, Суббота 26 сентября 2020 17:28
Полиция просто отпустила: в Запорожье неадекват штурмовал "скорую" и травмировал медика (видео)
Автомобиль "скорой помощи" (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье произошло нападение на бригаду "скорой помощи"

В Запорожье пьяный мужчина напал на карету "скорой помощи", в которой находился пациент. Также хулиган травмировал фельдшера и разбил окна в автомобиле медиков.

Инцидент произошел утром 26 сентября в Хортицком районе города. Об этом передает местное издание "Суббота Плюс".

"Скорая" приехала на вызов по улицу Воронежская, чтобы оказать помощь молодому человеку с травмой ноги.

После того как пострадавшего поместили в карету и врачи приступили к своей работе, пьяный приятель мужчины внезапно стал штурмовать авто медиков.

Пользователь Facebook Александра Сидоренко опубликовала видео с последствиями такого ЧП.

"Будни "скорой помощи". Едешь спасать чью-то жизнь, а рискуя своей", - подписала она кадры.

В ролике видно, как медики в карете "скорой" жалуются на подобное происшествие.

"Для тех, кто не понимает, как должна оплачиваться такая работа", - говорят они.

Отмечается, что полицейские также находились на месте до нападения на карету, и просто отпустили нетрезвого агрессивного мужчину.

"Во время оказания помощи пациенту его пьяный знакомый выбил стекло, травмировал фельдшера. Полиция до этого оставила этого товарища и уехала", - возмущаются медики бригады №703.

Фельдшер в результате инцидента получил ушиб - выбитая оконная рама сильно ударила по плечу.

Как заявили правоохранители, личность злоумышленника уже установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 173 "Мелкое хулиганство" КУоАП.

Видео: В Запорожье пьяный мужчина травмировал медика "скорой помощи"

Ранее мы писали о том, что в Украине резко подорожает вызов "скорой помощи", и рассказывали, какие готовят тарифы.

Напомним, недавно во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов.

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