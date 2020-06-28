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Во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 19:51
Во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов
Фото: автомобиль скорой помощи (РБК-Украина)

На медиков напали 7 нетрезвых людей

Во Львове ночью, 28 июня, семеро жителей города напали на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов. Хулиганов привлекли к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как установили правоохранители, семеро мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения начали конфликтовать с медиками около двух часов ночи. Медики прибыли на вызов в дом на улице Княгини Ольги.

По данным полиции, хулиганы вели себя неадекватно и нецензурно ругались, а во время конфликта повредили ящик с медикаментами, и разбили емкости с лекарствами.

На двух правонарушителей составили админпротоколы по факту мелкого хулиганства, на четверых за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, а на одного за ложный вызов "скорой".

Напомним, 15 июня в Киевской области мужчина смертельно ранил ножом местного врача во время осмотра.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Львовнападениемедикискорая помощь
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