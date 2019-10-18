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Полиция задержала подозреваемого в обстреле автомобиля в Днепре

Новости » Происшествия    18.10.2019 - 10:14
Полиция задержала подозреваемого в обстреле автомобиля в Днепре
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления

Полиция задержала подозреваемого в совершении умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

В полиции добавили, что на месте происшествия обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель г. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого в обстреле автомобиля в ДнепреФото: изъятое оружие (npu.gov.ru)

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Напомним, в четверг вечером, 17 октября, в Днепре четверо неизвестных обстреляли автомобиль "Мерседес", в результате чего погиб водитель. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции.

Еще ранее РБК-Украина писало, что возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда.

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