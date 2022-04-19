Полиция показала роскошную виллу Медведчука и Марченко: золотой вагон с жеребцом, комната шуб

Как выглядит дворец

Сам дворец находится в лесной зоне, он настолько огромен, что его трудно обойти за день. Он расположен в Пуще-Водице и не был достроен.

Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко.

Тут можно увидеть и огромный железнодорожный вагон-ресторан, он весь украшен золотом. Внутри дома старинная мебель, которая тоже вся в золоте.

В вагоне старинные подстаканники, хрусталь, а на столе лежит записка "На Пущу-Водицу".

В комнате Марченко, которая обожает кутюрные вещи и аксессуары, найдена коллекция шуб и меховых шапок. Все они от именитых брендов - Valentino, La Perla и другие.

В запечатанных коробках лежат антикварные вещи - золотой жеребец, старинная посуда, часы.

Также запечатлена комната с произведениями искусства - тут картины разных художников и даже игровой автомат!

Золотой жеребец Медведчука (Скриншот)

Очень любил Медведчук и оружие. Тут собрано большое количество экземпляров.

Также Марченко и Медведчук запечатлены на многих картинах, которые тут найдены.

На днях активисты взяли дворец Медведчука под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Далее виллу уже обследовала полиция.