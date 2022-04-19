Поліція показала розкішну віллу Медведчука і Марченка: золотий вагон з жеребцем, кімната шуб

Як виглядає палац

Сам палац знаходиться в лісовій зоні, він настільки величезний, що його важко обійти за день. Він розташований у Пущі-Водиці та був недобудований.

Все тут вражає кричущою розкішшю - від золотого жеребця Медведчука до творів світових художників і цілої кімнати-Вбиральні для шуб Марченко.

Тут можна побачити і величезний залізничний вагон-ресторан, він весь прикрашений золотом. Всередині будинку старовинні меблі, яка теж вся в золоті.

У вагоні старовинні підстаканники, кришталь, а на столі лежить записка "на Пущу-Водицю".

У кімнаті Марченко, яка обожнює кутюрні речі та аксесуари, знайдена колекція шуб і хутряних шапок. Всі вони від іменитих брендів - Valentino, La Perla та інші.

У запечатаних коробках лежать антикварні речі - золотий жеребець, старовинний посуд, годинник.

Також показана кімната з творами мистецтва - тут картини різних художників і навіть ігровий автомат.

Дуже любив Медведчук і зброю. Тут зібрано велику кількість примірників.

Також Марченко і Медведчук зображені на багатьох картинах, які тут знайдені.

Днями активісти взяли палац Медведчука під тимчасовий контроль, аби мародери не розікрали речі та коштовності. Далі віллу вже обстежила поліція.