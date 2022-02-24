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Поліція відкрила справу через фейкову довідку про поїздку Аліни Паш до Криму

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Четвер 24 лютого 2022 08:00
Поліція відкрила справу через фейкову довідку про поїздку Аліни Паш до Криму Фото: Alina Pash (instagram.com/alinapash)
Автор: Володимир Костирін

Аліна Паш після скандалу з фейковою довідкою про візит до окупованого Криму нібито легально втратила можливість після перемоги на Нацвідборі представляти Україну на Євробаченні 2022. Але справа цим не закінчилася - тепер поліція відкрила провадження за фактом можливої підробки документа.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Києві, відповідаючи на запит УНН.

Правоохоронці поінформували про початок досудового розслідування, яке проллє світло на обставини появи такої "довідки" від Держприкордонслужби.

Що говорить Аліна Паш про фальшиву довідку

Сама артистка запевняє, що їздила на окупований Росією український півострів у 2015 році на автобусі через адмінкордон, тобто не порушуючи українське законодавство.

Співачка також додає, що відповідну "довідку" від ДПС, що виявилася фейковою, надав організаторам Нацвідбору один з членів її команди, з яким тепер вже не працює. Про факт самої підробки документа вона не знала.

Поліція відкрила справу через фейкову довідку про поїздку Аліни Паш до Криму

Документ, який команда Аліни Паш надала організаторам Нацвідбору (facebook.com/suspilne.eurovision)

Оргкомітет національного відбору 16 лютого дискваліфікував Alina Pash за порушення правил кастингу. Гучну історію тепер прокоментували правоохоронні органи.

Поліція зайнялася фейковою довідкою

"Відділом дізнання Печерського УП ГУНП в Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документа", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.

Йдеться про можливу фальсифікацію посвідчення або іншого документа.

Що загрожує порушнику

Якщо правопорушення буде доведено, винуватцю, який підробив довідку, загрожує:

  • штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів,
  • або арешт строком до 6 місяців,
  • або обмеження волі строком до 2 років.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з Нацвідбором Аліна Паш у сльозах розповіла всю правду про розрив з бойфрендом-французом.

Нагадаємо, що на Євробачення 2022 в Турин від України поїде група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія", яка на Нацвідборі отримала друге місце.

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Крим полиция Евровидение 2022 Алина Паш
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