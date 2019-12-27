Полиция игнорирует: под Тернополем депутат систематически избивает мать троих детей

Под Тернополем мужчина систематически бьет бывшую жену (Коллаж РБК-Украина)

Под Тернополем депутат трижды избил бывшую жену, но в полиции не реагируют

В Тернопольской области молодую женщину систематически избивает бывший муж. В сельском совете, а также в местной полиции закрывают глаза на побои, так как мужчина – местный депутат. Детали рассказали в сюжете ТСН.

38-летняя Оксана из села Старый Почаев, мать троих малолетних детей, на данный момент находится в больнице. Неделю назад ее зверски избил бывший муж. У нее выбит зуб, рассечена бровь и синяк вокруг глаза. Ее детей приютили у себя родственники. Женщина рассказала, что бывший муж ворвался в дом, когда она кормила грудью младшую дочь и начал ее избивать. Все это происходило на глазах у старших детей.

"Залетел в комнату, там, где я лежала, начал наносить удары, я теряла сознание", - рассказала Оксана и добавила, что малышка была вся в ее крови.

Несколько месяцев назад она официально с мужем развелась, но он продолжает ее преследовать. В браке он избивал ее регулярно, а после развода – уже дважды на нее напал. Оксана дважды обращалась в местную полицию, но безуспешно. Ее бывшему мужу даже ограничительных предписаний не вынесли. Она обращалась за помощью в сельсовет, а также в местное управление по защите детей – безрезультатно.

В этот раз, по словам женщины, бывший муж ее избил за то, что она обратилась за защитой в местные органы власти. Не выдержав преследования, она решила вместе с детьми бежать из родного села.

"В сельский совет, просила помогите. Устно. Они сказали, что ничем не могут мне помочь", - добавила Оксана.

Ее бывший муж – депутат сельского совета и имеет оружие. Сельский голова Старого Почаева Николай Горпинюк утверждает, что Оксана к ним не приходила, а о ее бывшем муже ничего плохого сказать не может.

Участковый инспектор отказался давать ответы на вопросы журналистов, посоветовал обратиться в сельсовет и закрыл дверь.

Бывший муж Оксаны Степан Иващук утверждает, что жену не бил и из полиции к нему не обращались.

"Звонила участковая, мол, приезжайте, дайте показания. Я говорю, а вы мне повестку, опишите, что в повестке, я приду свидетельствовать", - сказал мужчина и назвал бывшую жену лживой.

В управлении по делам защиты детей Кременецкой администрации, где Оксана рассказала, что дети живут в стрессе, ей ответили, что они не полиция.

"Вопрос изучается, заявление рассматривается. Мы имеем право в месячный срок согласно закону, рассматривать это заявление", - прокомментировала ситуацию руководитель управления по вопросам защиты детей Кременецкой РГА Светлана Пилипчук.

Родственники Оксаны Иващук на данный момент ищут хорошего адвоката, который сможет добиться от полиции ограничительное предписание в отношении бывшего мужа. А после этого – будут добиваться суда.

В Тернопольской области бывший муж регулярно избивает жену, а полиция игнориует ее заявления