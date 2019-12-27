Поліція ігнорує: під Тернополем депутат систематично б'є матір трьох дітей

Під Тернополем чоловік систематично б'є колишню дружину (Колаж РБК-Україна)

Під Тернополем депутат тричі побив колишню дружину, але в поліції не реагують

У Тернопільській області молоду жінку систематично б'є колишній чоловік. В сільській раді, а також в місцевій поліції закривають очі на побої, так як чоловік – місцевий депутат. Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

38-річна Оксана з села Старий Почаїв, мати трьох малолітніх дітей, на даний момент знаходиться в лікарні. Тиждень тому її по-звірячому побив колишній чоловік. У неї вибитий зуб, розсічення брови і синець навколо ока. Її дітей прихистили у себе родичі. Жінка розповіла, що колишній чоловік увірвався в будинок, коли вона годувала грудьми молодшу дочку і почав її бити. Все це відбувалося на очах у старших дітей.

"Залетів у кімнату, там, де я лежала, почав наносити удари, я втрачала свідомість", - розповіла Оксана і додала, що дитина була вся в її крові.

Кілька місяців тому вона офіційно з чоловіком розлучилася, але він продовжує її переслідувати. У шлюбі він бив її регулярно, а після розлучення – вже двічі на неї напав. Оксана двічі зверталася в місцеву поліцію, але безуспішно. Її колишньому чоловікові навіть обмежувальних приписів не винесли. Вона зверталася за допомогою до сільради, а також в місцеве управління захисту дітей – безрезультатно.

В цей раз, за словами жінки, колишній чоловік її побив за те, що вона звернулася за захистом в місцеві органи влади. Не витримавши переслідування, вона вирішила разом з дітьми тікати з рідного села.

"В сільську раду, просила допомогти. Усно. Вони сказали, що нічим не можуть мені допомогти", - додала Оксана.

Її колишній чоловік – депутат сільської ради і має зброю. Сільський голова Старого Почаєва Микола Горпинюк стверджує, що Оксана до нього не приходила, а про її колишнього чоловіка нічого поганого сказати не може.

Дільничний інспектор відмовився давати відповіді на запитання журналістів, порадив звернутися до сільради і закрив двері.

Колишній чоловік Оксани Степан Іващук стверджує, що жінку не бив і з поліції до нього не зверталися.

"Дзвонила дільнична, мовляв, приїжджайте, дайте свідчення. Я кажу, а ви мені повістку, опишіть, що в ній, я прийду свідчити", - сказав чоловік і назвав колишню дружину брехливою.

В управлінні у справах захисту дітей Кременецької адміністрації, де Оксана розповіла, що діти живуть у стресі, їй відповіли, що вони не поліція.

"Питання вивчається, заява розглядається. Ми маємо право в місячний строк згідно із законом, розглядати цю заяву", - прокоментувала ситуацію керівник управління з питань захисту дітей Кременецької РДА Світлана Пилипчук.

Родичі Оксани Іващук на даний момент шукають хорошого адвоката, який зможе домогтися від поліції обмежувальний припис стосовно колишнього чоловіка. А після цього будуть домагатися суду.

В Тернопільській області колишній чоловік регулярно б'є дружину, а поліція игнориует її заяви