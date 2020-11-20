В полиции рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски

В Украине с 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который 20 ноября был опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Президент уже подписал закон о штрафах в 170-255 гривен за неношение средств защиты, хотя пока документ не вступил в силу. В Telegram-канале Pavlovsky news сообщили, что в полиции Киевской области рассказали, они уже готовы контролировать выполнение нового требования: детальные инструкции еще не получили, поэтому опираться будут на пункты закона.

В них указано, что замеченные нарушители должны быть оштрафованы сразу. Поэтому предупреждать с просьбой надеть маску никого не будут.

Усиленного патрулирования не планируется, поскольку и так все силы брошены на контроль за ситуацией на улице.

Чуть позже в Telegram-канале Pavlovsky news сообщили, что полиция отметила, что тотально наказывать людей за отсутствие масок не будут – сначала будут предупреждать. Штрафы ожидают только злостных нарушителей.

Напомним, в законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Напомним, что большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах.