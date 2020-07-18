Без полиции: эксперт назвала реальный и дешевый способ снизить уровень преступности

Уровень преступности в Украине связан с множеством факторов, с которыми сложно бороться. Но по мнению эксперта в криминологии, бороться с преступностью можно эффективно и дешево, при чем без помощь правоохранительных органов. Также эксперт объяснила причины сложной криминогенной обстановки в Украине, и предложила простой способ побороть рост преступности.

По мнению юриста-криминолога Анны Маляр, главной причиной преступности в Украине является политическая и экономическая ситуации.

"Если мы говорим о традиционных преступлениях - в Украине много причин, почему это происходит. Это экономические и политические причины. Кроме того, нестабильность. Народ напряжен, это нас всех раздражает, и это тоже приводит к увеличению преступности", - заявила юрист в эфире телеканала "Украина 24".

По ее мнению, первый, кто должен противостоять преступности, – это Министерство образования, так как именно учителя "первые сталкиваются с людьми, которые через несколько лет будут совершать преступления".

"Самый дешевый способ противостоять преступности – спортивные кружки для малообеспеченных подростков, и вы уже вдвое сократите уличную преступность", - считает Маляр.

Напомним, что в МВД хотят внедрить сеть частных видеокамер в государственную систему.

Также мы писали, что на Прикарпатье в "реабилитационных" центрах незаконно удерживали людей.