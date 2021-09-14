Ливанский политик в прямом эфире сравнил украинок с женщинами легкого поведения: разгорелся скандал

Так, Ваххаб в эфире местного телеканала вспомнил, как обсуждал с президентом страны Мишелем Ауном возрождение туризма в Ливане.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин", — заявил Ваххаб.

Кроме того, он добавил, что президент, услышав такое предложение, рассмеялся. Также после волны критики в соцсетях, партия "Аль Таухид Аль Араби" пыталась оправдать своего лидера.

Они заявили, что Ваххаба "неправильно поняли".

"Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что — то другое", - говорится в сообщении.

Также в свою очередь посольство Украины в Ливане осудило высказывания политика. Там подчеркнули, что слова политика унижают достоинство граждан Украины, поэтому требуют публичного извинения.

Ливанский политик оскорбил украинских женщин (фото: facebook.com/UkrEmbassyLeb)