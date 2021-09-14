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Ливанский политик в прямом эфире сравнил украинок с женщинами легкого поведения: разгорелся скандал

Автор: Тетяна Самарук

Бывший министр экологии Ливана Виам Ваххаб, возглавляющий партию "Аль Таухид Аль Араби", попал в скандал. В частности, он сравнил украинок и россиянок с женщинами легкого поведения.

Об этом информирует Alquds Alarabi Newspaper.

Так, Ваххаб в эфире местного телеканала вспомнил, как обсуждал с президентом страны Мишелем Ауном возрождение туризма в Ливане.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин", — заявил Ваххаб.

Кроме того, он добавил, что президент, услышав такое предложение, рассмеялся. Также после волны критики в соцсетях, партия "Аль Таухид Аль Араби" пыталась оправдать своего лидера.

Они заявили, что Ваххаба "неправильно поняли".

"Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что — то другое", - говорится в сообщении.

Также в свою очередь посольство Украины в Ливане осудило высказывания политика. Там подчеркнули, что слова политика унижают достоинство граждан Украины, поэтому требуют публичного извинения.

Ливанский политик оскорбил украинских женщин (фото: facebook.com/UkrEmbassyLeb)

Ранее мы сообщали, что в сети разгорелся скандал из-за бирки для младенцев в роддоме.

Также мы писали, что преподаватель харьковского университета обвинила руководство в махинациях с выплатами.

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