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Поліський картопляний лежень: спробуйте автентичну страву й не пожалкуєте

Четвер 14 березня 2024 07:45
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Поліський картопляний лежень: спробуйте автентичну страву й не пожалкуєте Як приготувати картопляний лежень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лежень - це старовинна страва з Полісся, яку готували ще наші бабусі. У начинку до лежня йде кисла капуста та м'ясо. Страва виходить дуже ситна.

Як приготувати картопляний лежень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Що вам знадобиться

  • М'ясо - 500 г
  • Капуста квашена - 300 г
  • Картопля - 1200 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Смалець - 2 ст. ложки
  • Масло вершкове - 50 г
  • Сіль та перець - до свого смаку

Як готувати картопляний лежень

Розігріваємо сковорідку з двома ложками смальцю (можна замінити олією), нарізаємо м'ясо кусочками. Цибулину розрізаємо на 4 частини. Перемелюємо м'ясо та цибулю на м'ясорубці.

Добре перемішуємо м'ясо з цибулею, щоб вона пустила сік. Потім обсмажуємо фарш на сковорідці майже до готовності.

Беремо картоплю, чистимо, нарізаємо, складаємо у каструлю, заливаємо водою й варимо до повної готовності. Трошки солимо.

У підсмажений фарш додаємо квашену капусту. Добре перемішуємо та обсмажуємо все разом. Має випаруватися уся зайва волога, тому вогонь зменшуємо і смажимо ще 5-7 хвилин.

У зварену картоплю додаємо 50 г вершкового масла і товкачиком робимо звичайне картопляне пюре. Даємо йому трохи охолонути й додаємо два яйця, потім швидко перемішуємо.

Беремо форму для випікання, викладаємо пергаментний папір. Папір змащуємо смальцем, вершковим маслом або іншим жиром.

Викладаємо картоплю та формуємо з неї стінки, які мають огорнути начинку. Далі накладаємо у середину начинку. Злегка начинку втрамбовуємо. Потім верхнім шаром знову кладемо картоплю і все розрівнюємо. Можна зробити малюнок.

Ставимо у духовку та випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин.

Раніше ми розповідали про те, як готувати галицькі лазанки з грибами.

А також давали рецепт ситної та смачної коцюрби.

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