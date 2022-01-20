Полиомиелит вернулся в Украину: симптомы опасной болезни "маскирутся" под грипп

В Украине фиксируют новые случаи полиомиелита, который у детей в случае заболевания поражает нервную систему и грозит в одном из 200 случаях неизлечимым параличом, а в некоторых случаях - смертью. Симптомы опасной болезни можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков.

Об этом 20 января сообщили в Минздраве Украины в Telegram -канале.

В ведомстве отметили, что смертельные исходы случаются у 5-10% тех, кто в результате полиомиелита оказался парализованным.

Как защититься от полиомиелита

В министерстве подчеркнули, что лекарства от этого заболевания не существует, и единственным способом защиты является вакцинация. Есть два типа безопасных и эффективных прививок:

оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ)

Кто рискует больше всего

Полиомиелит поражает преимущественно детей до шести лет, однако он угрожает детям любого возраста, если они не были полностью вакцинированы.

Для формирования иммунитета от полио на всю жизнь требуется 6 доз вакцины.

Как передается полиовирус

Вирусное инфекционное заболевание передается при контакте с калом или слюной инфицированного человека;

через немытые руки вирус может попасть в рот, после чего размножается в кишечнике.

Источником инфекции могут стать бытовые вещи и игрушки

Полиомиелит, который размножается в глотке, попадает в кровоток и может поражать нервную систему.

Гриппоподобные симптомы полиомиелита

лихорадка

головная боль

боль в животе и горле

тошнота и рвота

утомляемость и вялость

Признаки серьезных поражений полиовирусом

покалывание в конечностях

боли в мышцах

двигательные расстройства вплоть до полного паралича (может развиться за несколько часов)

затрудненное дыхание

смерть в результате паралича дыхательных мышц

Неизлечимый паралич является самым тяжелым симптомом полиомиелита. Он может привести к постоянной инвалидности и смерти.