Поліомієліт повернувся в Україну: симптоми небезпечної хвороби "маскуються" під грип

В Україні фіксують нові випадки поліомієліту, який у дітей у разі захворювання вражає нервову систему і загрожує в одному з 200 випадках невиліковним паралічем, а в деяких випадках - смертю. Симптоми небезпечної хвороби можна переплутати з грипом через схожі ознаки.

Про це 20 січня повідомили в МОЗ України в Telegram -каналі.

У відомстві зазначили, що смертельні випадки трапляються у 5-10% тих, хто в результаті поліомієліту виявився паралізованим.

Як захиститися від поліомієліту

У міністерстві наголосили, що ліків проти цього захворювання не існує, і єдиним способом захисту є вакцинація. Є два типи безпечних і ефективних щеплень:

оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)

Хто ризикує найбільше

Поліомієліт вражає переважно дітей до шести років, однак він загрожує дітям будь-якого віку, якщо вони не були повністю вакциновані.

Для формування імунітету від поліо на все життя потрібно 6 доз вакцини.

Як передається поліовірус

Вірусне інфекційне захворювання передається при контакті з калом або слиною інфікованої людини;

через немиті руки вірус може потрапити в рот, після чого розмножується в кишківнику.

Джерелом інфекції можуть стати побутові речі та іграшки

Поліомієліт, який розмножується в горлянці, потрапляє до кровотоку і може вражати нервову систему.

Грипоподібні симптоми поліомієліту

лихоманка

головний біль

біль у животі та горлі

нудота і блювання

втомлюваність і млявість

Ознаки серйозних уражень поліовірусом

поколювання в кінцівках

болі в м'язах

рухові розлади аж до повного паралічу (може розвинутися за кілька годин)

утруднене дихання

смерть в результаті паралічу дихальних м'язів

Невиліковний параліч є найважчим симптомом поліомієліту. Це може призвести до постійної інвалідності та смерті.