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Поліомієліт повернувся в Україну: симптоми небезпечної хвороби "маскуються" під грип

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Четвер 20 січня 2022 18:13
Поліомієліт повернувся в Україну: симптоми небезпечної хвороби "маскуються" під грип Фото: українців попередили про поліомієліт (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

В Україні фіксують нові випадки поліомієліту, який у дітей у разі захворювання вражає нервову систему і загрожує в одному з 200 випадках невиліковним паралічем, а в деяких випадках - смертю. Симптоми небезпечної хвороби можна переплутати з грипом через схожі ознаки.

Про це 20 січня повідомили в МОЗ України в Telegram-каналі.

У відомстві зазначили, що смертельні випадки трапляються у 5-10% тих, хто в результаті поліомієліту виявився паралізованим.

Як захиститися від поліомієліту

У міністерстві наголосили, що ліків проти цього захворювання не існує, і єдиним способом захисту є вакцинація. Є два типи безпечних і ефективних щеплень:

  • оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);
  • інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)

Хто ризикує найбільше

Поліомієліт вражає переважно дітей до шести років, однак він загрожує дітям будь-якого віку, якщо вони не були повністю вакциновані.

Для формування імунітету від поліо на все життя потрібно 6 доз вакцини.

Як передається поліовірус

  • Вірусне інфекційне захворювання передається при контакті з калом або слиною інфікованої людини;
  • через немиті руки вірус може потрапити в рот, після чого розмножується в кишківнику.
  • Джерелом інфекції можуть стати побутові речі та іграшки

Поліомієліт, який розмножується в горлянці, потрапляє до кровотоку і може вражати нервову систему.

Грипоподібні симптоми поліомієліту

  • лихоманка
  • головний біль
  • біль у животі та горлі
  • нудота і блювання
  • втомлюваність і млявість

Ознаки серйозних уражень поліовірусом

  • поколювання в кінцівках
  • болі в м'язах
  • рухові розлади аж до повного паралічу (може розвинутися за кілька годин)
  • утруднене дихання
  • смерть в результаті паралічу дихальних м'язів

Невиліковний параліч є найважчим симптомом поліомієліту. Це може призвести до постійної інвалідності та смерті.

Раніше повідомлялося, що Україна підсилює епіднагляд для запобігання спалахів поліомієліту.

Нагадаємо, в Україні у календар обов'язкових щеплень для дітей включені 10 хвороб: туберкульоз, поліомієліт і так далі. Санкції за відмову прищеплювати дітей - від недопуску в школу або садок до грошових штрафів.

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