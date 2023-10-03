Можуть полиняти та "сісти": що не можна робити під час прання джинсів

Не видаляти плями

Перш ніж починати прання, необхідно видалити усі плями з джинсів вологою ганчіркою та невеликою кількістю м’якого мийного засобу.

Тоді джинси після прання точну будуть чистити і їх не доведеться знову очищати.

Не вивертати навиворіт

Перед пранням потрібно вивернути джинси навиворіт. У такому разі колір збережеться і тканина не полиняє.

Це вважається одним з основних правил, якого потрібно дотримуватись.

Неправильний режим

Рекомендується вмикати правильний режим пральної машини, який не пошкодить виріб. Якщо ручне прання неможливе або вимагає надто багато зусиль, то виручить делікатний цикл із холодною водою.

Враховувати треба і те, на якому режимі прати джинси. Кількість обертів при віджиманні варто виставляти не більше 800 за хвилину. В іншому випадку одяг може просто порватися.

Багато порошку

Під час прання джинсів потрібно використовувати менше мийного засобу. Достатньо буде приблизно половини рекомендованої кількості.

Гаряча вода

Полоскати джинси бажано за низької температури. Тому не забудьте включити цикл полоскання холодною водою, щоб ретельно видалити мийний засіб із джинсів.

До того ж за допомогою холодної води збережеться колір виробу.

З чим можна прати

Прати джинси можна з іншими речами, якщо вони мають схожий колір і не линяють. Важливо враховувати тип тканини і загальні рекомендації по догляду за виробами.