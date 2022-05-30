ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Полезный сахар" для диабетиков? Врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 11:15
"Полезный сахар" для диабетиков? Врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед Фото: можно ли мед при диабете (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Определенное время считалось, что в отличие от сахара, то есть сахарозы, мед можно употреблять людям с диабетом, или же с преддиабетом. Однако новые исследования говорят, что это не так.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Из чего состоит мед?

Конечно, этот продукт очень сладкий. Мед содержит:

  • около 35% глюкозы,
  • 5% сахарозы,
  • 40% фруктозы.

Гликемический индекс (ГИ) имеет достаточно весомое значение для нашего организма - он характеризует способность различных продуктов повышать уровень глюкозы в крови.

На что влияет гликемический индекс

Чем выше гликемический индекс продукта, тем он богаче на быстрые углеводы, и тем больше будет разгонять аппетит. Это обусловлено быстрым выбросом инсулина в кровь, а вслед за ним - быстрым падением глюкозы. Вот почему мы можем так быстро снова проголодаться, даже если поели всего несколько минут назад.

Глюкоза имеет гликемический индекс 100, а сахароза - 85. Это очень высокие показатели.

"Глюкоза может напрямую поступать в кровь, не перевариваясь, тогда как сахароза легко переваривается и всасывается, и эти два сахара оказывают большое влияние на уровень сахара в крови", - рассказывает врач.

Что не так с фруктозой?

Поскольку фруктоза имеет низкий гликемический индекс только 23, когда-то фруктозу рекомендовали как "полезный сахар" для диабетиков.

Однако новые исследования показали, что после того, как фруктоза попадает в кровь, она быстро транспортируется в печень, где синтезируется в жир.

"Это влияние на быстрое усвоение фруктозы и выработку жира очень вредно для здоровья больных сахарным диабетом", - резюмировала доктор Гарсиа.

Ранее мы писали также про самый полезный сухофрукт, который надо есть каждый день по горстке.

Также сообщалось про овощ, который может уберечь от рака. Врач рассказала, как часто его надо употреблять.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество