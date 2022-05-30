"Корисний цукор" для діабетиків? Лікар розповіла, чи справді при хворобі можна мед
Певний час вважалося, що на відміну від цукру, тобто сахарози, мед можна вживати людям з діабетом, або ж з переддіабетом. Однак нові дослідження кажуть, що це не так.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
З чого складається мед?
Звісно, цей продукт дуже солодкий. Мед містить:
- близько 35% глюкози,
- 5% сахарози,
- 40% фруктози.
Глікемічний індекс (ГІ) має досить вагоме значення для нашого організму - він характеризує здатність різних продуктів підвищувати рівень глюкози в крові.
На що впливає глікемічний індекс
Чим вищий глікемічний індекс продукту - тим він багатший на швидкі вуглеводи, і тим більше розганятиме апетит. Це зумовлено швидким викидом інсуліну в кров, а слідом за ним - швидким падінням глюкози. Ось чому ми можемо так швидко знову зголодніти, навіть якщо поїли лише кілька хвилин тому.
Глюкоза має глікемічний індекс 100, а сахароза - 85. Це дуже високі показники.
"Глюкоза може безпосередньо надходити в кров, не перетравлюючись, тоді як сахароза легко перетравлюється і всмоктується, і ці два цукру мають великий вплив на рівень цукру в крові", - розповідає лікар.
Що не так з фруктозою?
Позаяк фруктоза має низький глікемічний індекс лише 23, колись фруктозу рекомендували як "корисний цукор" для діабетиків.
Однак нові дослідження показали, що після того, як фруктоза потрапляє в кров, вона швидко транспортується в печінку, де синтезується в жир.
"Цей вплив на швидке засвоєння фруктози і вироблення жиру дуже шкідливо для здоров'я хворих на цукровий діабет", - резюмувала доктор Гарсіа.
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