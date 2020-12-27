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Не всегда полезны: названа неожиданная опасность яблок для здоровья

Воскресенье 27 декабря 2020 12:06
Не всегда полезны: названа неожиданная опасность яблок для здоровья
Яблоками нельзя переедать (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Яблоки являются одним из самых популярных и полезных фруктов. Они насыщают организм человека витаминами и микроэлементами, которые препятствуют старению и меняют иммунитет. Но, несмотря на многочисленные преимущества яблок, их чрезмерное употребление может стать причиной отравления.

Издание Ukr.Media объясняет, что в фруктах, и в частности в семенах, содержится опасное вещество — амигдалин. Он безвреден в небольшом количестве, но его избыток может навредить организму. В частности, если сьесть много яблочных зерен, существует риск пищевого отравления.

Кроме того, в яблочной мякоти содержатся кислоты, которые в больших количествах могут повредить зубную эмаль. Поэтому рекомендуется прополоскать рот чистой водой после того, как пробовали яблоки.

Как отмечает издание, нужно разумно подходить к употреблению яблок и тогда, они будут полезны, и отказываться от них ни в коем случае не придется.

Напомним, некоторые овощи и фрукты нужно есть с кожурой, поскольку в ней содержится множество питательных веществ.

Как сообщалось, исследование показало, как влияет употребление одного яблока в день на организм.

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