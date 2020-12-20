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Полезно для здоровья: названы овощи и фрукты, которые нужно есть с кожурой

Автор: Анжелика Галушко

Овощи и фрукты - лучший источник полезных веществ. Перед употреблением большинство из них люди очищают от кожуры, потому что считается, что в ней содержатся опасные химические вещества. Но на самом деле в этой части плода - множество питательных веществ.

Так, издание Ukr.Media приводит перечень овощей и фруктов, которые не стоит очищать. Большое количество клетчатки содержат яблоки, в частности, их кожура.

Употребление этих плодов стабилизирует уровень сахара в крови и снижает уровень плохого холестерина. Яблоки также способствуют похудению и на длительное время утоляют чувство голода.

Кроме клетчатки в кожуре есть высокое содержание пектина и веществ, которые предотвращают развитие воспалительных процессов и повреждений кровеносной системы. В кожуре плодов присутствуют вещества, которые также улучшают работу легких. Но перед употреблением специалисты советуют тщательно мыть плод.

Один из главных источников бета-каротина, который полезен для кожи и слизистых оболочек, считается морковь. Этот овощ также содержит много важных для организма веществ, но больше всего их именно в первых слоях моркови. В связи с этим, специалисты рекомендуют не чистить овощ, а перед приготовлением блюда тщательно вымыть.

Чрезвычайно важный компонент, который предотвращает повреждение клеток и связывает с собой железо, содержится в кожуре баклажана. Речь идет о антоцианине насунине. Доказано, что он также снижает риск развития рака и стабилизирует уровень холестерина.

Покупая баклажан необходимо обращать внимание на его внешний вид. Кожура должна быть гладкой и твердой, без повреждений.

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Картофель богат витамином С и клетчаткой. Чтобы эти полезные вещества сохранились, эксперты советуют отваривать или запекать его в кожуре.

Огурец более чем на 95% состоит из воды. Но большинство питательных веществ, в частности, и витамин А, присутствует именно в кожуре. Поэтому, как и другие овощи, специалисты настоятельно рекомендуют не срезать ее, а тщательно мыть плод перед употребление.

Напомним, Светлана Фус перечислила овощи для зимнего питания. По ее словам, необходимо ежедневно потреблять около 500 г овощей.

Ранее также диетолог назвала веские причины есть тыкву каждый день.

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