Полезная черемша: кому врачи запрещают ее класть в салат

Черемшу называют еще диким чесноком или медвежьим луком – это растение, которое первым появляется на наших грядках и на рынках. Она прекрасна для салатов и в ней содержится невероятное количество витаминов.

Чем еще полезна черемша и кому ее есть противопоказано, рассказали на портале Medic.ua.

Полезные качества черемши

Количество витамина С в черемше можно сравнить только с лимонами, черной смородиной и квашеной капустой. Это делает черемшу прекрасным иммуностимулятором. Аскорбиновая кислота стимулирует работу почек и помогает выработке интерферона, благодаря чему организм получает стойкость к вирусам.

Также витамин С в черемше помогает укрепить сосуды и выработать коллаген. Еще черемша помогает снизить уровень холестерина в крови и вывести его из организма.

В черемше содержится много витамина А и поэтому пару веточек с добавлением растительного масла в неделю будут способствовать восстановлению зрения. Исчезнет размытость, сухость в глазах.

Черемша прекрасно действует на нервную систему и обеспечивает организм всеми необходимыми элементами и витаминами из группы В. Еще в ней содержится лизоцим, который является уникальным природным антибиотиком. Он способен избавить от инфекций во рту и снимает воспаление десен.

Эфирные масла в черемше помогают восстановить работу желудка – способствуют выработке желудочного сока и ускоряют процессы – пищеварения и перистальтику.

Кому черемшу есть нельзя

Черемша обладает многими уникальными свойствами и в ней содержится много витаминов, но не всем ее можно употреблять в салатах.

В первую очередь медики не рекомендуют есть черемшу тем, у кого есть панкреатит, холецистит, гепатит и другие воспалительные заболевания слизистых оболочек желудка – из-за высокого содержания эфирных масел и желчегонных свойств.

Также не стоит есть черемшу молодым мамам в период лактации – эфирные масла могут негативно отразиться на вкусовых качествах молока, и ребенок может от него отказаться.

Не стоит давать черемшу детям в возрасте до двух лет.

Для большинства людей черемша очень полезна, но диетологи предупреждают – не стоит ее употреблять в очень больших количествах и ежедневно. Здоровому человека достаточно есть салаты 2-3 в неделю.