Корисна черемша: кому лікарі забороняють її класти в салат

Черемшу називають ще диким часником або ведмежою цибулею – це рослина, яка першою з'являється на наших грядках і на ринках. Вона прекрасна для салатів і в ній міститься неймовірна кількість вітамінів.

Чим ще корисна черемша і кому її їсти протипоказано, розповіли на порталі Medic.ua.

Корисні якості черемші

Кількість вітаміну С в черемші можна порівняти тільки з лимонами, чорною смородиною і квашеною капустою. Це робить черемшу прекрасним імуностимулятором. Аскорбінова кислота стимулює роботу нирок і допомагає виробленню інтерферону, завдяки чому організм отримує стійкість до вірусів.

Також вітамін С в черемші допомагає зміцнити судини та виробити колаген. Ще черемша допомагає знизити рівень холестерину в крові й вивести його з організму.

У черемші міститься багато вітаміну А і тому пару гілочок з додаванням рослинної олії в тиждень сприятимуть відновленню зору. Зникне розмитість, сухість в очах.

Черемша прекрасно діє на нервову систему і забезпечує організм всіма необхідними елементами й вітамінами з групи B. Ще в ній міститься лізоцим, який є унікальним природним антибіотиком. Він здатний позбавити від інфекцій у роті та знімає запалення ясен.

Ефірні олії в черемші допомагають відновити роботу шлунка - сприяють виробленню шлункового соку і прискорюють процеси – травлення і перистальтику.

Кому черемшу їсти не можна

Черемша володіє багатьма унікальними властивостями й в ній міститься багато вітамінів, але не всім її можна вживати в салатах.

В першу чергу медики не рекомендують їсти черемшу тим, у кого є панкреатит, холецистит, гепатит та інші запальні захворювання слизових оболонок шлунка – через високий вміст ефірних олій і жовчогінних властивостей.

Також не варто їсти черемшу молодим мамам в період лактації – ефірні олії можуть негативно відбитися на смакових якостях молока, і дитина може від нього відмовитися.

Не варто давати черемшу дітям у віці до двох років.

Для більшості людей черемша дуже корисна, але дієтологи попереджають – не варто її вживати в дуже великих кількостях і щодня. Здоровій людині достатньо їсти салати 2-3 в тиждень.