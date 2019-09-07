Покушение на ректора ТНЭУ привело к непоправимым последствиям: новые подробности

Ректору ТНЭУ Андрею Крысоватому, который находится в больнице в тяжелом состоянии после покушения, медики ампутировали кисть левой руки, а его жена Оксана потеряла глаз. Об этом информирует местный сайт Тернополяне.

На данный момент Андрей и Оксана находятся под наблюдением медиков и круглосуточно охраняются в больнице Тернополя. Их состояние стабильно тяжелое. Диагноз врачи не говорят, однако отмечают, что травмы серьезные.

Также у ректора обнаружены осколочные ранения тела. У супруги сильно пострадали глаза - один глаз медики не смогли спасти, за полноценное функционирование другого еще борются.

Покушение на ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого (фото: РБК-Украина)

Напомним, что в озере Киева обнаружили бездыханное тело мужчины. Прохожие тут же принялись вызывать спасателей, однако по их прибытию оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Мы писали, что в Днепре толпа подростков совершила жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки. Неадекват разбил о голову ребенка стеклянную бутылку и порезал ей лицо.

Также сообщалось, что в Киеве совершили нападение на тогдашнего народного депутата Виталия Куприя. Неизвестные забрызгали нардепу лицо слезоточивым газом и облили жидкостью похожей на экскременты.