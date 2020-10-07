Покушение на бывшую пленницу боевиков на Донбассе: неожиданный поворот в громком деле

На Донбассе на активистку совершили покушение (коллаж РБК-Украина)

Активистку пытались убить в июне под Константиновкой

На Донбассе пытались подорвать активистку и бывшую пленницу боевиков "ДНР" Валентину Бучок - в результате покушения женщина получила телесные повреждения и прошла длительное лечение.

Как выяснилось, к организации взрыва причастна знакомая пострадавшей, которая решила пойти на убийство из-за ревности. Об этом 7 октября передали в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В настоящее время фигурантке скандального дела уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Покушение на Бучок произошло 20 июня в селе Иванополье Константиновского района в Донецкой области. Полицейские установили, что на дворе 55-летней женщины была установлена "растяжка" с гранатой РГД-5, которая взорвалась, когда та открыла калитку.

Инцидент вызвал резонанс в обществе. Активисты отмечали, что на Валентину Бучок уже совершалось покушение осенью 2019 года.

Расследование поручили детективам следственного управления полиции Донецкой области совместно с Донецкой областной прокуратурой. Правоохранители отметили, что для раскрытия тяжкого преступления "были задействованы значительные ресурсы".

Как оказалось, активистку хотела убить 49-летняя жительница Луганской области, которая является знакомой потерпевшей и неоднократно озвучивала угрозы в адрес женщины.

"В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой", - говорится в сообщении.

Подозреваемую в попытке убийства активистки Валентину Бучок задержали (фото: npu.gov.ua)

Правоохранители установили, что женщина приехала в Константиновский район, установила "растяжку" и сразу после совершения преступления поспешила обратно домой на Луганщину.

Мотивом покушения на убийство полицейские называют ревность.

Также сообщается, что подозреваемая может быть причастна и к другим противоправных действий в отношении потерпевшей, которые имели место в течение 2019 года.

На Донбассе на активистку Валентину Бучок было совершено покушение (фото: npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Днепре избили известного активиста - злоумышленники напали на 38-летнего мужчину и наносили удары по голове.

Напомним, недавно в Киеве убили активиста с ДЦП, и полиция уже раскрыла это циничное преступление.