Ці покупки приносять в дім біду і злидні

Енергетику дому слід ретельно оберігати, адже тут ми проводимо дуже багато часу, намагаючись облаштувати все для себе і близьких людей. Тому важливо стежити за тим, що приноситься в наше помешкання - як за думками, так і за речами. Які покупки можуть принести в дім біди і злидні - читайте далі у матеріалі.

Спонтанні і необдумані покупки

Зважуйте кожну витрату і придбання. Наповнивши будинок всякими дрібничками, які будуть лежати без діла, ви тільки віджахнете удачу. Необдумані покупки будуть захаращувати ваш будинок, сповільнюючи пересування фінансових енергетичних потоків. Складайте списки покупок і не витрачайте гроші на те, в чому немає гострої необхідності.

Фігурки птахів

Експерти фен-шуй впевнені, що фігурки птахів в домі - до невдач. Під забороною також зображення пернатих в будинку. Виняток становить лише міфічна птиця фенікс, яка привертає в дім гроші і щастя. Символіка з птахами на робочому столі здатна відлякати кар'єрний успіх. Якщо ви сильно любите птахів, поставте їх фігурки у дворі або на городі.

Ношений одяг

Попри пристрасть багатьох людей шопитися в секонд-хендах або брати одяг у друзів і знайомих, фахівці застерігають від такого кроку. Такий одяг може нести негативну енергетику, адже ви не знаєте, ким була людина, що носила її до вас. Купуючи такий одяг, ви накликаєте на себе і на своїх близьких біду.

Антикваріат

Старі речі можуть коштувати цілий стан, але це не означає, що їх потрібно зберігати поряд з вашими повсякденними речами. Відведіть для антикваріату окремі місця, так його енергетика не принесе шкоди ні вам, ні вашим близьким. Краще всього зберігати старі цінності в окремому приміщенні, де ви не живете.

Штучні квіти

Штучні квіти вважаються одним з найбільших джерел фінансових проблем. Експерти рекомендують уникати покупки таких квітів і, тим більше, не допускати їх щоденного споглядання.

Покупки у поганих людей

Якщо неприємна людина щось продає, будь-яка річ буде заряджена її негативом. Це принесе в ваш дім нещастя і біди. Не варто купувати нічого в тих, хто зовсім точно ставиться до вас з негативом.