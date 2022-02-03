Покупка билетов на поезд за "ковидную тысячу": в УЗ рассказали о нюансах

Как объяснили в ведомстве, купить билет на поезд, который стоит более 1000 гривен с такой карты невозможно.

"Лимит на покупку билетов картой "еПідтримка" равняется сумме средств на ней. То есть, можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью 1000 гривен", - подчеркнули в УЗ.

Разбить стоимость проездного документа на несколько частей для оплаты двумя картами также невозможно.

Как добавили в УЗ, перевести деньги с другой карты на карту "еПідтримка" нельзя, так как эта карта целевая и начисление средств на нее возможно только в случае выплаты государственной помощи для вакцинированных украинцев. Собственные средства на эту карту переводить нельзя.

При покупке нескольких билетов можно оплатить один или два билета с карты "еПідтримка", но сумма не должна превышать 1000 гривен. А остальные билеты – купить за средства с любой другой платежной карты.