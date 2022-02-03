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Купівля квитків на поїзд за "ковідну тисячу": в УЗ розповіли про нюанси

Автор: Анна Шиканова

Українці продовжують отримувати та витрачати гроші за програмою"еПідтримка". Ці кошти можна витратити на квитки в театр, книги та залізничні квитки на поїзди Укрзалізниці.

В пресслужбі УЗ розповіли, як можна купити квиток на поїзд і що робити, якщо не вистачає коштів на карті "еПідтримка".

Як пояснили у відомстві, купити квиток на поїзд, який коштує понад 1000 гривень з такої картки неможливо.

"Ліміт на купівлю квитків карткою "еПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній. Тобто, можна вибрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю 1000 гривень", - підкреслили в УЗ.

Розбити вартість проїзного документа на кілька частин для оплати двома картками також неможливо.

Як додали в УЗ, переказувати гроші з іншої карти на карту "еПідтримка" не можна, через те, що ця карта цільова і нарахування коштів на неї можливо тільки в разі виплати державної допомоги для вакцинованих українців. Власні кошти на цю карту переводити не можна.

При купівлі кількох квитків можна оплатити один або два квитки з картки "еПідтримка", але сума не повинна перевищувати 1000 гривень. А інші квитки - купити за кошти з будь-якої іншої платіжної картки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в УЗ показали новенькі купейні вагони з кулером, кондиціонером.

А також розповідали про те, на що можна буде витратити "ковідну тисячу" в лютому.

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