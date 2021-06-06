Покупают негативные тесты: какие проблемы могут возникнуть в украинских туристов на границе

По ее словам, в любой сертифицированной лаборатории можно сделать тест на коронавирус. Нужно лишь заполнить анкету и указать, чтобы тест был переведен на английский язык. Далее возьмут мазок из горла или носа, в нем в лаборатории ищут частички вируса.

С какими проблемами можно столкнуться?

Как рассказала туроператор, главной проблемой является то, что туристы покупают отрицательные тесты на коронавирус. Однако, в стране куда они направляются, их могут проверить.

"Как минимум можно попасть в стране в проблему, когда у тебя проверят тест и он окажется положительным. Следующий важный момент: если человек, не дай бог, заболел, и при проверке выяснится, что тест у него куплен, страховая откажет в помощи", - пояснила Бойко.

Также она добавила, что в большинстве стран нужны тесты на коронавирус, без них пересечение границы невозможно.

"Открываются страны. Открылись Греция, до этого Кипр. Кипр требует тесты, Греция не требует. Уже даже Франция сказала, что будет пускать наших граждан, но только при наличии прививки. Мы для Франции находимся в оранжевой зоне, именно паспорт нужен будет или справка, какой - то документ, регламентирующий", - добавила эксперт.