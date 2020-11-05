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Покупайте обогреватели: на Украину надвигаются серьезные морозы

Четверг 05 ноября 2020 14:21
Покупайте обогреватели: на Украину надвигаются серьезные морозы
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине порадует последними теплыми днями перед резким похолоданием

Погода в Украине в ближайшие дни еще побалует осенним теплом и местами солнечной погодой. Однако уже на следующей неделе ударят морозы, и синоптики рекомендуют заранее позаботиться об автомобилях и средствах для обогрева.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, Украину накроет первыми морозами в следующую среду, 11 ноября.

"Первые морозы, хоть и небольшие, придут к нам со следующей среды, с 11 ноября. Так что, "переобувайте" автомобили, пересмотрите гардероб, кому нужно – купите обогреватель", - предупредила синоптик.

Она отметила, что до конца этой недели температура существенно не изменится, хотя на выходных местами возможно небольшое потепление.

"Но пока что, до конца недели, дневная температура существенно не изменится. Завтра, 6-го ноября, будет немного свежее, на протяжении дни +6 +10 градусов, на Юге до +12 градусов. В субботу-воскресенье станет на пару градусов теплее, +8 +13 градусов. Ветер в пятницу будет завывать с северо-запада, возможны сильные порывы. Дожди 6 ноября не прогнозируются. Туманы!" – написала Наталка Диденко.

Покупайте обогреватели: на Украину надвигаются серьезные морозы

Карта погоды

В Киеве пятница будет сухой, но возможен сильный ветер и по прогнозу синоптика, температура воздуха составит всего +8 градусов.

"В субботу и воскресенье в столице удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до +10 +12 градусов. А вот со среды, 11 ноября, постепенно начнет заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1 +6 градусов", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обновили карты погоды и предупредили о затяжных морозах.

А также рассказывали о том, что Диденко спрогнозировала резкую смену погоды в Украине.

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