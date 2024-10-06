Не покупайте диван, поки не прочитаєте ці 8 базових правил

Обрати мету

Перед тим як вибирати диван, визначте його мету:

гостьовий диван;

диван біля обіднього столу в їдальні;

диван для всієї родини для вечірніх переглядів фільмів та спільного відпочинку;

ваш диван у кабінеті, де ви можете почитати книгу або попрацювати.

Залежно від мети, треба визначити, наскільки зручним повинен бути диван: м'яким або твердим, софою для сидіння за столом або зручним місцем для відпочинку й навіть сну.

Коли ви визначите мету, вам буде легше зрозуміти, якої форми, матеріалу та з якими механізмами вам потрібен диван.

Наприклад, для їдальні не варто обирати м'який диван із покриттям, яке важко чистити, для всієї родини краще вибрати диван із м'якою поверхнею та місцями для всіх. У кабінет підійде диван середньої м'якості й невеликого розміру.

Обрати форму

Якщо ви знаєте мету дивана в кімнаті, де він стоятиме, варто визначитися з його формою.

Якщо цей диван потрібен для прийому гостей, вибирайте такий, щоб усім було зручно сидіти, висота сидінь була однаковою, підлокітники й спинки були комфортними. Для таких цілей краще вибирати прості прямокутні дивани, достатньо довгі, щоб розмістити всіх гостей.

Визначити місцерозташування

З огляду на форму, підберіть місце для розташування дивана. При цьому врахуйте, що диван не має стояти занадто близько до стіни, шафи чи вікон. Залиште достатньо вільного простору. Також враховуйте розміри кімнати, щоб до дивана були підходи з усіх боків.

Ще врахуйте, що диван може виконувати роль перегородки в кімнаті. Якщо ви хочете зонувати простір, спробуйте зміксувати меблі так, щоб диван виконував і інші функції.

Великий диван для гостей - чи треба вам саме він або краще буде скромніший варіант? (фото: Freepik.com)

Зробити точні виміри

Якщо ви побачили диван у каталозі або на сайті інтернет-магазину, це ще не факт, що він вам підходить на 100%. Зробіть точні виміри вільного місця, а також бажано побачити диван особисто перед покупкою.

Важливими є не лише довжина та ширина, а й висота. Перевірте, чи вам зручно сидіти й лежати на такій висоті, наскільки це високо від підлоги. Зробіть заміри подушок, щоб знати, де їх зберігати у разі потреби.

Технічні моменти

Обов'язково перевірте технічні моменти. Кріплення, конструкція, пружини, механізми - це головні складові дивана. Якщо він буде скрипіти, не буде надійним або матиме пошкоджений механізм, диван не принесе вам задоволення.

Кожна деталь важлива. Особливо якщо ви плануєте проводити там багато часу.

Не бути витвором мистецтва

Ще одне важливе правило - диван це просто диван, а не витвір мистецтва. Звісно, він має вписуватися в інтер'єр і бути красивим, але багато хто забуває, що головна мета дивана - комфорт. Тому абсурдно купувати диван і застеляти його пледами, забороняти на ньому лежати, пити каву чи чай.

Диван призначений для відпочинку, роботи, побуту, дітей та домашніх тварин, тому враховуйте це, коли плануєте купувати білий замшевий диван у вітальню.

Розміри дивана мають відповідати вашому комфорту (фото: Freepik.com)

Бути з відповідного матеріалу

Це правило випливає з попереднього. Не забувайте про умови, у яких ви живете, і де стоїть диван. Якщо у вас у квартирі живе пес, кіт і двоє трирічних дітей, дивно купувати на кухню ідеальний велюровий диван кольору слонової кістки.

Так ви тільки витратите нерви й час, прибираючи хаос після всієї цієї компанії. Тому обирайте практичні рішення.

Бути доречним для цієї оселі

Можна вибрати найкращий диван із найм'якшого й практичного матеріалу, але він абсолютно не впишеться у вашу квартиру.

Наприклад, за кольором, розміром чи формою. У вашій квартирі все в стилі мінімалізм, а диван дуже "прованський". Або ви вибираєте класику за основу, а ідеальний диван у стилі лофт. Теж саме з кольорами.