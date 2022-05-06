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Покупая кофе этих марок, вы спонсируете врага: прибыль идет в Россию

Фото: Кофе каких марок в Украине принадлежит россиянам (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

На полках украинских супермаркетов до сих пор присутствуют товары, прибыль от которых уходит в Россию. Часть из них прячется за украинскими этикетками, но конечные бенефициары этих компаний – российские бизнесмены и даже политики.

Какой кофе продают в Украине, но компании принадлежат российским владельцам – читайте в Styler ниже.

Рынок фасованного чая и кофе в Украине довольно плотно захвачен россиянами. И если о марках чая уже большинство украинцев осведомлены, то с кофе ситуация несколько иная. К тому же, заменить кофе на марки мировых компаний будет намного проще, так как в Украине их намного больше, чем чайных.

Компания Май Украина

Кроме популярных марок чай "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, эта компания также производит в Украине продукцию Coffesso. Это молотый кофе среднего ценового сегмента и кофе в капсулах – для кофемашины. Стоит отметить, что эта марка не очень распространена в украинских магазинах.

А сама компания Май Украина больше специализируется на чае, который стоит сейчас на полках практически всех супермаркетов в стране. Принадлежит эта фирма россиянам, которые купили мальтийское гражданство – Игорю и Ирине Лисиненко. Стоит отметить, что Игорь Лисиненко – экс-депутат Госдумы РФ от "Единой России" и основатель объединения депутатов-бизнесменов "Деловая Россия".

Орими Украина

А с этой компанией все намного сложнее, так как в портфолио этой фирмы входят любимые напитки многих украинских кофеманов – Jardin и Жокей.

Владельца Орими Украина связывает с российской идентичной компанией только одна фамилия – Касьяненко. Но продукция в обеих компаниях – абсолютно одинаковая. Украинская дочерняя компания "Орими Украина" принадлежит родственнице двух российских бизнесменов Сергея Касьяненко и Александра Евневича – Веронике Касьяненко. О ней данных почти нет, только регистрация в Лондоне. Впрочем, как и у многих бизнесменов из РФ.

Согласно данным YouControl, оборот Орими в Украине составляет около 1,5 млрд гривен в год. Чистая прибыль от продажи уходит собственникам компании.

Кстати, эта ж компания производит такие популярные чаи как Greenfield, Tess, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури, Принцесса Ява.

Запретить работу этих компаний в Украине, очень сложно. А санкции ввести может только СНБО. Поэтому, украинцам стоит самостоятельно проявить инициативу и бойкотировать эту продукцию.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой чай в Украине не стоит покупать.

А также мы писали о том, какие еще компании работают в Украине, но прибыль уходит в Россию.

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