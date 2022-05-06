Покупая кофе этих марок, вы спонсируете врага: прибыль идет в Россию

Рынок фасованного чая и кофе в Украине довольно плотно захвачен россиянами. И если о марках чая уже большинство украинцев осведомлены, то с кофе ситуация несколько иная. К тому же, заменить кофе на марки мировых компаний будет намного проще, так как в Украине их намного больше, чем чайных.

Компания Май Украина

Кроме популярных марок чай "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, эта компания также производит в Украине продукцию Coffesso. Это молотый кофе среднего ценового сегмента и кофе в капсулах – для кофемашины. Стоит отметить, что эта марка не очень распространена в украинских магазинах.

А сама компания Май Украина больше специализируется на чае, который стоит сейчас на полках практически всех супермаркетов в стране. Принадлежит эта фирма россиянам, которые купили мальтийское гражданство – Игорю и Ирине Лисиненко. Стоит отметить, что Игорь Лисиненко – экс-депутат Госдумы РФ от "Единой России" и основатель объединения депутатов-бизнесменов "Деловая Россия".

Орими Украина

А с этой компанией все намного сложнее, так как в портфолио этой фирмы входят любимые напитки многих украинских кофеманов – Jardin и Жокей.

Владельца Орими Украина связывает с российской идентичной компанией только одна фамилия – Касьяненко. Но продукция в обеих компаниях – абсолютно одинаковая. Украинская дочерняя компания "Орими Украина" принадлежит родственнице двух российских бизнесменов Сергея Касьяненко и Александра Евневича – Веронике Касьяненко. О ней данных почти нет, только регистрация в Лондоне. Впрочем, как и у многих бизнесменов из РФ.

Согласно данным YouControl, оборот Орими в Украине составляет около 1,5 млрд гривен в год. Чистая прибыль от продажи уходит собственникам компании.

Кстати, эта ж компания производит такие популярные чаи как Greenfield, Tess, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури, Принцесса Ява.

Запретить работу этих компаний в Украине, очень сложно. А санкции ввести может только СНБО. Поэтому, украинцам стоит самостоятельно проявить инициативу и бойкотировать эту продукцию.