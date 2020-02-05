Купувати не можна: названі неякісні марки вершкового масла

Вершкове масло в Україні часто не має молочних жирів у складі (Колаж РБК-Україна)

У мережі назвали три марки вершкового масла, яке є фальсифікатом

Вершкове масло в Україні все частіше виявляється підробкою. У складі цього продукту в 20% випадків не виявляється молочних жирів. Журналісти перевірили 77 зразків 32-х виробників. Продукт перевіряли в магазинах Прикарпаття, Миколаївської області, Сум і Черкас. Перевірка виявилася невтішною - хороший продукт зараз на вагу золота і не може коштувати менше 20 гривень за упаковку.

Як з'ясувалося, лідером за фальсифікату виявився молокозавод в Івано-Франківській області.

"Івано-Франківський міський молокозавод виявився лідером за кількістю фальсифікату. Всі п'ять пачок, які ми взяли на дослідження, на 50 відсотків складалися з домішок. Більше того, виявилося, що цей завод постійно виграє тендер", - розповіла журналістка ТСН Наталія Ярмола виданню "Факти".

До речі, у зразках молочної продукції з цього заводу знайшли кишкову паличку, сальмонельоз і не молочні жири.

Також журналістка зазначила, що пачка якісного масла не може коштувати менше 20 гривень, адже на виготовлення цього продукту йде не менше чотирьох літрів молока.

"На пачку масла йде чотири літри молока — це мінімум 30-35 гривень. Зрозуміло, що виробникові ще треба заробити. Тому об'єктивно масло не може коштувати менше 45 гривень. Але коли я подивилася на чеки наших зразків, то побачила, що по 45 гривень продається і фальсифікат. Це було таке розчарування! Виходить, ціна продукту не є показником низької якості і простий покупець", - повідомила журналістка.

Також серед лідерів за кількістю фальсифікату виявилися миколаївський "Молпром" і дніпровський завод "ТОВ Інтер-мол", в продукції якого було 100% немолочних жирів.