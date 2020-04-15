Покупать авто в кризис оказалось выгоднее: названа причина

Автомобили, купленные во время финансового кризиса, меньше теряют в цене
Покупать автомобили в кризисный период оказалось выгоднее, чем в обычное время. К такому выводу пришли эксперты авторынка.
Эксперты выявили, что цена легковушек, приобретенных накануне финансового кризиса, падает на 9% за три года владения, тогда как обычно удешевление может составить до 20% от первоначальной стоимости.
Согласно выводам экспертов, вызвана такая разница в "уценке" тем, что с наступлением кризиса производители не спешат пересматривать цены на машины, и у покупателей фактически есть больше времени для совершения покупки именно по докризисному прайсу.
Аналитики сравнили цены на несколько популярных моделей (новые авто) в 2014 и 2017 годах. Пример показал, что стоимость "подопытных" легковушек, купленных до обновления прайсов из-за курсов валют в 2014 году, за 3 года владения подешевели приблизительно на 9%. Эти же модели, купленные в 2017-м, потеряли в цене 17%
Впрочем важно отметить, что это правило относится не ко всем авто. Так, например, Skoda Octavia в обоих случаях дешевела равномерно.
А вот популярные модели Renault Logan, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Duster падали в ценах в таких соотношениях:
Ранее мы писали о том, что в Украине прошлым летом увеличились продажи новых автомобилей, дилеры смогли реализовать на 18% больше транспорта, причем самые главные рекорды были поставлены в стоимости.