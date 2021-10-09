Покровская родительская суббота: как молиться в особый день, поминая усопших

Покровская поминальная суббота также называется родительской, когда принято поминать почивших родственников и близких, посещать кладбища и храмы, и молиться за упокой их душ. В 2021-м такой особый день выпадает на 9 октября.

Как молятся в поминальный день, и какие слова произносят, прося Всевышнего, чтобы души членов семьи были упокоены - читайте в материале на Styler ниже.

Хотя основных правил для таких молитв нет, очень важным условием является искренность, чтобы слова шли от сердца. Читать молитвы можно в течение всего дня.

Если вам не удалось в дату отправиться к могилам родных на кладбище, или пойти в церковь - не беда, для молитвы подойдет любое место.

Рекомендуют перед этим на листке заранее записать имена умерших, и читать их по порядку во время молитв.

Общая молитва в поминальный день

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена/имя), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитвы на Покровскую родительскую субботу

Господи, услышь наши мольбы о родителях, что покинули эту землю и отправились в Царствие Твое, где жизнь вечная. Лишь Ты способен утешить души наши скорбящие.

Прошу, отпусти все грехи ушедшего и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь за душу раба Божьего (имя/имена) с верою и надеждою на утешение. Не оставь меня одного в печали скорбящей, помоги пережить утрату. Отпусти ему все грехи, позволь душе упокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и восславлю имя Твое, Господь наш!

Ибо ты Отец наш, и лишь ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы забрать после души наши в Царствие Небесное. Да обретем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.

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Господи, Утешитель и Пасторе наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу услышь боль моей души, и не оставляй в аду огненном усопшего раба Твоего (имя/имена). Упокой душу его и прости ему все прегрешения, вольные и невольные, покрой его своим небесным покровом и позволь находиться в Царствии Твоем во веки веков. Аминь.