Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"
Покровская община получила партию кевларовых касок от компании "Метинвест".
Об этом сообщается на сайте компании.
"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Невзирая на военные действия, в нашей общине работают все коммунальные предприятия, которые поддерживают чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", - отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.
Помогает компания не только средствами защиты, но и финансово: по словам Добровольского, 52% поступлений в местный бюджет - поступления от предприятий компании "Метинвест". Благодаря этому община живет, работает и строит планы на дальнейшее развитие.
"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это - социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровськвугілля. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", - отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо.
Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.
В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.
Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.