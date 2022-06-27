Покровська громада отримала партію кевларових касок від "Метінвесту"

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Засоби захисту нам вкрай необхідні. Ними ми зможемо забезпечити працівників житлово-комунальної сфери. Не зважаючи на воєнні дії, у нашій громаді працюють всі комунальні підприємства, які підтримують чистоту та порядок, задіяні на роботах з усунення наслідків обстрілів", - зазначив заступник Покровського міського голови Олександр Добровольський.

Допомагає компанія не тільки засобами захисту, але й фінансово: за словами Добровольського, 52% надходжень до місцевого бюджету - надходження від підприємств компанії "Метінвест". Завдяки цьому громада живе, працює та будує плани на подальший розвиток.

"Навіть під час війни люди отримують гідну заробітну плату, а це - соціальна захищеність не лише самих працівників, а й членів їх родин та ветеранів праці. Не помилюся, якщо скажу, що третина жителів нашої громади так чи інакше пов’язана із підприємствами "Метінвест" Покровськвугілля. Тому дякуємо керівництву компанії за підтримку наших людей та надану можливість їм стабільно працювати", - зазначила секретар Покровської міської ради Наталія Іваньо.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.