В Покрове Днепропетровской области открыли новый детсад в форме подковы

"Детский сад в Покрове построен в форме подковы - на счастье. Такие объекты запускать в работу очень приятно. Дети должны расти в комфортной современной среде", - отметил Валентин Резниченко.

Здание «выросло» в микрорайоне Горняк. Корпус имеет большие окна с видом на живописный двор. Пищеблок оборудован подъемником-официантом. Интерьер - стильный и современный.

"Садик очень светлый, яркий. Он решит проблему с очередью детей. Ведь мощностей старого не хватает. Детям создали такие сказочные условия, что они с радостью будут посещать заведение", - рассказала директор детсада Лилия Демченко.

Первыми новое дошкольное учреждение посещают 23 малыши в связи с тем, что маленькие дети должны привыкнуть и пройти адаптацию. В то же время в заведение продолжают принимать документы от родителей. На полную мощность садик заработает с сентября. Всего сможет принять 115 малышей.