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У Покрові Дніпропетровської області відкрили новий дитсадок у формі підкови

Автор: Наталія Гурковська

У місті Покров Дніпропетровської області почав працювати новозбудований дитячий садочок. Його звели "з нуля" за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"Дитячий садок у Покрові побудований у формі підкови – на щастя. Такі об’єкти запускати в роботу надзвичайно приємно. Малеча повинна зростати в комфортному сучасному середовищі", - зазначив Валентин Резніченко.

Будівля "виросла" у мікрорайоні Гірник. Корпус має великі вікна з краєвидом на мальовниче подвір’я. Харчоблок обладнаний підйомником-офіціантом. Інтер’єр – стильний та сучасний.

"Садочок дуже світлий, яскравий. Він вирішить проблему з чергою з дітей. Адже потужностей старого не вистачає. Дітям створили такі казкові умови, що вони з радістю відвідуватимуть заклад", - розповіла директорка дитсадка Лілія Демченко.

Першими новозбудований дошкільний заклад відвідують 23 малюки у зв'язку з тим, що найменші діти повинні звикнути та пройти адаптацію. Водночас до закладу продовжують приймати документи від батьків. На повну потужність він запрацює з вересня. Загалом зможе прийняти 115 малюків.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі завершилась реконструкція найстарішої гімназії міста. Роботи там також провели у рамках програми президента "Велике будівництво".

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Велике будівництво