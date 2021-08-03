У Покрові Дніпропетровської області відкрили новий дитсадок у формі підкови

"Дитячий садок у Покрові побудований у формі підкови – на щастя. Такі об’єкти запускати в роботу надзвичайно приємно. Малеча повинна зростати в комфортному сучасному середовищі", - зазначив Валентин Резніченко.

Будівля "виросла" у мікрорайоні Гірник. Корпус має великі вікна з краєвидом на мальовниче подвір’я. Харчоблок обладнаний підйомником-офіціантом. Інтер’єр – стильний та сучасний.

"Садочок дуже світлий, яскравий. Він вирішить проблему з чергою з дітей. Адже потужностей старого не вистачає. Дітям створили такі казкові умови, що вони з радістю відвідуватимуть заклад", - розповіла директорка дитсадка Лілія Демченко.

Першими новозбудований дошкільний заклад відвідують 23 малюки у зв'язку з тим, що найменші діти повинні звикнути та пройти адаптацію. Водночас до закладу продовжують приймати документи від батьків. На повну потужність він запрацює з вересня. Загалом зможе прийняти 115 малюків.