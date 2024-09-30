Покрова Пресвятої Богородиці 2024: що категорично не можна робити, прикмети і традиції

Яке свято 1 жовтня у церковному календарі

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, хоча й не входить до дванадцяти основних церковних свят, є дуже важливим для вірян. Його історія пов’язана з подіями 10 століття в Константинополі.

За легендою, військо стародавніх русів на чолі з Аскольдом обложило Царгород, і його мешканці знайшли притулок у Влахернському храмі. Вночі вони молилися, і їм з’явилася Пресвята Богородиця, оточена святими. Вона зняла свій покрив (омофор) і накрила ним людей. Раптом спалахнула буря, яка знищила ворогів, а мешканці залишилися неушкодженими завдяки захисту Покрови Богородиці.

Це свято стало частиною української культури після хрещення Київської Русі. Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, і в цей день проводили вибори нового отамана. Також свято вшановують військові, які звертаються до Богородиці з молитвою про захист своїх близьких на полі бою.

Богородиця - покровителька українських воїнів (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, 1 жовтня бажано не робити таке:

Пліткувати, лихословити і сваритися

Займатися важкою фізичною роботою

Вживати алкогольні напої

Підстригати волосся або нігті

Думати про погане чи сумувати.

Також не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то потім їй доведеться сидіти в дівках три роки.

Окрім цього, не можна відмовляти у гостинності. Чим краще буде накрито стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі

Народні прикмети і традиції 1 жовтня

Журавлі вже відлетіли у теплі краї - скоро почнуться морози

Птахи все ще не поспішають відлітати - до пізньої зими

На городах поріс високий бур’ян - взимку буде багато снігу

Вітер дме зі сходу - до сухої, сонячної погоди

На березі ще лишається листя - зима буде сніжною.

На Покрову заведено пекти млинці та задобрювати ласощами домового. На вечір традиційно накривають святкові столи, а частуваннями завжди діляться з бідняками та сиротами.

Молоді люди збиралися на посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після Покрови починали грати весілля, реєструвати шлюби або повідомляти про заручини.

У кого день ангела 1 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

За гороскопом люди, які народилися 1 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 1 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: