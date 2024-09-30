UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покрова Пресвятої Богородиці 2024: що категорично не можна робити, прикмети і традиції

Покрова Пресвятої Богородиці 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

1 жовтня православні українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 1 жовтня у церковному календарі

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, хоча й не входить до дванадцяти основних церковних свят, є дуже важливим для вірян. Його історія пов’язана з подіями 10 століття в Константинополі.

За легендою, військо стародавніх русів на чолі з Аскольдом обложило Царгород, і його мешканці знайшли притулок у Влахернському храмі. Вночі вони молилися, і їм з’явилася Пресвята Богородиця, оточена святими. Вона зняла свій покрив (омофор) і накрила ним людей. Раптом спалахнула буря, яка знищила ворогів, а мешканці залишилися неушкодженими завдяки захисту Покрови Богородиці.

Це свято стало частиною української культури після хрещення Київської Русі. Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, і в цей день проводили вибори нового отамана. Також свято вшановують військові, які звертаються до Богородиці з молитвою про захист своїх близьких на полі бою.

Богородиця - покровителька українських воїнів (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, 1 жовтня бажано не робити таке:

  • Пліткувати, лихословити і сваритися
  • Займатися важкою фізичною роботою
  • Вживати алкогольні напої
  • Підстригати волосся або нігті
  • Думати про погане чи сумувати.

Також не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то потім їй доведеться сидіти в дівках три роки.

Окрім цього, не можна відмовляти у гостинності. Чим краще буде накрито стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі

Народні прикмети і традиції 1 жовтня

  • Журавлі вже відлетіли у теплі краї - скоро почнуться морози
  • Птахи все ще не поспішають відлітати - до пізньої зими
  • На городах поріс високий бур’ян - взимку буде багато снігу
  • Вітер дме зі сходу - до сухої, сонячної погоди
  • На березі ще лишається листя - зима буде сніжною.

На Покрову заведено пекти млинці та задобрювати ласощами домового. На вечір традиційно накривають святкові столи, а частуваннями завжди діляться з бідняками та сиротами.

Молоді люди збиралися на посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після Покрови починали грати весілля, реєструвати шлюби або повідомляти про заручини.

У кого день ангела 1 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

За гороскопом люди, які народилися 1 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 1 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День захисників і захисниць України
  • День українського козацтва
  • День ветерана
  • Міжнародний день кави
  • Всесвітній день вегетаріанства
  • Всесвітній день тату майстра.

Раніше ми розказували про Йом Кіпур 2024 - традиції та обряди великого свята.

Також дізнайтеся 4 сильні молитви від порчі та пристріту - тексти.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята