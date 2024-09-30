Покрова Пресвятої Богородиці 2024: що категорично не можна робити, прикмети і традиції

1 жовтня православні українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свято Покрови Пресвятої Богородиці, хоча й не входить до дванадцяти основних церковних свят, є дуже важливим для вірян. Його історія пов’язана з подіями 10 століття в Константинополі.
За легендою, військо стародавніх русів на чолі з Аскольдом обложило Царгород, і його мешканці знайшли притулок у Влахернському храмі. Вночі вони молилися, і їм з’явилася Пресвята Богородиця, оточена святими. Вона зняла свій покрив (омофор) і накрила ним людей. Раптом спалахнула буря, яка знищила ворогів, а мешканці залишилися неушкодженими завдяки захисту Покрови Богородиці.
Це свято стало частиною української культури після хрещення Київської Русі. Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, і в цей день проводили вибори нового отамана. Також свято вшановують військові, які звертаються до Богородиці з молитвою про захист своїх близьких на полі бою.
Богородиця - покровителька українських воїнів (зображення: вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, 1 жовтня бажано не робити таке:
Також не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то потім їй доведеться сидіти в дівках три роки.
Окрім цього, не можна відмовляти у гостинності. Чим краще буде накрито стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі
На Покрову заведено пекти млинці та задобрювати ласощами домового. На вечір традиційно накривають святкові столи, а частуваннями завжди діляться з бідняками та сиротами.
Молоді люди збиралися на посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після Покрови починали грати весілля, реєструвати шлюби або повідомляти про заручини.
Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.
За гороскопом люди, які народилися 1 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 1 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.