Покров Пресвятой Богородицы 2024: что категорически нельзя делать, приметы и традиции

1 октября православные украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, хотя и не входит в двенадцать основных церковных праздников, очень важен для верующих.
По легенде, войско древних русов во главе с Аскольдом осаждало Царьград, и его жители нашли убежище во Влахернском храме. Ночью они молились, и им явилась Пресвятая Богородица, окруженная святыми. Она сняла свой покров (омофор) и накрыла им людей. Вдруг разразилась буря, которая уничтожила врагов, а жители остались невредимыми благодаря защите Покрова Богородицы.
Этот праздник стал частью украинской культуры после крещения Киевской Руси. Запорожские казаки считали Богородицу своей покровительницей, и в этот день проводили выборы нового атамана.
Богородица - покровительница украинских воинов (изображение: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, 1 октября желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется отказывать сватам. В народе существовала примета: если девушка трижды откажет сватам, то потом ей придется сидеть в девках три года.
Кроме этого, нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем лучше будет накрыт стол на праздник и теплее прием для гостей, тем больше будет изобилия в доме
На Покров принято печь блины и удобрять лакомством домового. Вечером традиционно накрывают праздничные столы, а угощениями всегда делятся с бедняками и сиротами.
Молодые люди собирались на посиделки, а к девушкам ссылали сватов. После Покрова начинали играть свадьбу, регистрировать браки или сообщать о помолвке.
Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.
По гороскопу люди, родившиеся 1 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 1 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.