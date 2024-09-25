Покрова Пресвятої Богородиці 2024: історія свята, традиції та значення для українського народу

Історія свята

День Покрови Пресвятої Богородиці - одне із найдавніших та найшанованіших свят у християнстві. За переказами, у цей день Пресвята Богородиця накрила містян Константинополя своїм покровом, захистивши їх від ворожого нападу. Молитви до Богородиці допомагали захищати оселі, родини та рідну землю від небезпек.

Українські козаки особливо вшановували свято Покрови, вважаючи його символом захисту і сили. Для них це був не просто релігійний день - 14 жовтня вони святили зброю і зміцнювали дух національних традицій. Саме тому це свято стало значущим для українських повстанців, які обрали його датою створення Української Повстанської Армії 75 років тому, продовжуючи боротьбу за незалежність України.

Як шанували Богородицю в минулому

У 1036 році князь Ярослав Мудрий здобув перемогу над печенігами. Тоді, на знак вдячності, він збудував у Києві Собор Святої Софії та храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році Ярослав передав увесь народ під захист Божої Матері в церкві Благовіщення.

Пізніше, під час походу проти черкесів, князь Мстислав пообіцяв збудувати церкву на честь Богородиці, якщо вона допоможе йому перемогти. Перемігши, він виконав свою обіцянку.

Князь Володимир Мономах писав, що перемога над половцями була дарована йому завдяки Богові і Пречистій Діві Марії. У 1103 році перед походом проти половців, князі та їхні війська складали обітниці Богові і Пречистій Діві Марії.

Після втечі з полону князь Ігор Святославович, герой "Слова о полку Ігореві", відвідав чудотворну ікону Божої Матері, щоб висловити подяку за свій порятунок.

Галицький король Данило після успішного походу на Чехію поспішив до ікони Пречистої Діви Марії в Холмі, приносячи багаті дари. Деякі українські князі також використовували зображення Божої Матері на своїх печатках або молилися до Неї.

Традиції святкування Покрови Пресвятої Богородиці

У цей день християни моляться про захист дому, здоров'я та родинне щастя. Традиційно до Покрови завершували польові роботи та готувалися до зими. Також вважали, що це ідеальний час для весілля чи заручень.

Козаки вважали Покрову важливим святом: у цей день обирали нового отамана та освячували зброю. Також освячення зброї стало традицією серед українських повстанців.

Одна з традицій полягала в тому, що господині вішали вишитий рушник над іконою Богородиці біля дверей, щоб захистити родину. Народне повір'я також говорить: "Батеньку Покров, накрий наш дім теплом, а господаря - добром".