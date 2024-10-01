Покрова Пресвятої Богородиці 2024: головні прикмети і заборони дня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свято Покрови Пресвятої Богородиці має велике значення для вірян, хоч і не належить до дванадесятих свят. Воно пов’язане з подіями 10 століття, коли жителі Константинополя молилися у Влахернському храмі під час облоги міста військом русів на чолі з Аскольдом.

За легендою, Пресвята Богородиця з’явилася перед ними та покрила своїм омофором, захищаючи їх від ворогів. Раптова буря знищила нападників, а містяни залишилися цілими. Після хрещення Русі свято стало частиною української традиції, а запорізькі козаки особливо шанували Богородицю як свою покровительку. Сучасні військові також моляться до неї про захист своїх рідних.

Покрова Пресвятої Богородиці (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Важко працювати, займатися ремонтом

Думати про погане, сумувати

Пліткувати, наговорювати на інших

Підстригати волосся та нігті, митися.

Також не можна відмовляти у гостинності. Чим кращий і багатший буде стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі.

Окрім цього, не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то вважалося, що наступні три роки вона не зможе вийти заміж і залишиться "сидіти в дівках".

Народні прикмети і традиції цього дня

З берези опало не все листя - до сніжної зими

Птахи ще не відлетіли - зима прийде пізно

Журавлі вже відлетіли у теплі краї - до морозів

Дме східний вітер - найближчим часом буде тепло

На городі високий бур'ян - зима буде сніжною.

З давніх часів на Покрову пекли млинці, щоб задобрити домового. Вечорами накривали святкові столи, при цьому обов'язково ділилися частуваннями з бідними та сиротами.

Молодь традиційно збиралася на вечірні посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після цього дня часто починали святкувати весілля, укладати шлюби або оголошувати про заручини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: