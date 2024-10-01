Покрова Пресвятої Богородиці 2024: головні прикмети і заборони дня

Сьогодні, 1 жовтня, свято - православні українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свято Покрови Пресвятої Богородиці має велике значення для вірян, хоч і не належить до дванадесятих свят. Воно пов’язане з подіями 10 століття, коли жителі Константинополя молилися у Влахернському храмі під час облоги міста військом русів на чолі з Аскольдом.
За легендою, Пресвята Богородиця з’явилася перед ними та покрила своїм омофором, захищаючи їх від ворогів. Раптова буря знищила нападників, а містяни залишилися цілими. Після хрещення Русі свято стало частиною української традиції, а запорізькі козаки особливо шанували Богородицю як свою покровительку. Сучасні військові також моляться до неї про захист своїх рідних.
Покрова Пресвятої Богородиці (зображення: вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не можна відмовляти у гостинності. Чим кращий і багатший буде стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі.
Окрім цього, не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то вважалося, що наступні три роки вона не зможе вийти заміж і залишиться "сидіти в дівках".
З давніх часів на Покрову пекли млинці, щоб задобрити домового. Вечорами накривали святкові столи, при цьому обов'язково ділилися частуваннями з бідними та сиротами.
Молодь традиційно збиралася на вечірні посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після цього дня часто починали святкувати весілля, укладати шлюби або оголошувати про заручини.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Йом Кіпур 2024 - традиції та обряди великого свята.
Також дізнайтеся, як захистити свою дитину від пристріту - дієвий метод.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.