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Покрова Пресвятої Богородиці 2024: головні прикмети і заборони дня

Покрова Пресвятої Богородиці 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 1 жовтня, свято - православні українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свято Покрови Пресвятої Богородиці має велике значення для вірян, хоч і не належить до дванадесятих свят. Воно пов’язане з подіями 10 століття, коли жителі Константинополя молилися у Влахернському храмі під час облоги міста військом русів на чолі з Аскольдом.

За легендою, Пресвята Богородиця з’явилася перед ними та покрила своїм омофором, захищаючи їх від ворогів. Раптова буря знищила нападників, а містяни залишилися цілими. Після хрещення Русі свято стало частиною української традиції, а запорізькі козаки особливо шанували Богородицю як свою покровительку. Сучасні військові також моляться до неї про захист своїх рідних.

Покрова Пресвятої Богородиці (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити і сваритися
  • Важко працювати, займатися ремонтом
  • Думати про погане, сумувати
  • Пліткувати, наговорювати на інших
  • Підстригати волосся та нігті, митися.

Також не можна відмовляти у гостинності. Чим кращий і багатший буде стіл на свято та тепліше прийом для гостей, тим більше буде достатку в домі.

Окрім цього, не рекомендується відмовляти сватам. У народі існувала прикмета: якщо дівчина тричі відмовить сватам, то вважалося, що наступні три роки вона не зможе вийти заміж і залишиться "сидіти в дівках".

Народні прикмети і традиції цього дня

  • З берези опало не все листя - до сніжної зими
  • Птахи ще не відлетіли - зима прийде пізно
  • Журавлі вже відлетіли у теплі краї - до морозів
  • Дме східний вітер - найближчим часом буде тепло
  • На городі високий бур'ян - зима буде сніжною.

З давніх часів на Покрову пекли млинці, щоб задобрити домового. Вечорами накривали святкові столи, при цьому обов'язково ділилися частуваннями з бідними та сиротами.

Молодь традиційно збиралася на вечірні посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після цього дня часто починали святкувати весілля, укладати шлюби або оголошувати про заручини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День захисників і захисниць України
  • День ветерана
  • День українського козацтва
  • Всесвітній день вегетаріанства
  • Міжнародний день кави
  • Всесвітній день тату майстра.

Раніше ми розказували про Йом Кіпур 2024 - традиції та обряди великого свята.

Також дізнайтеся, як захистити свою дитину від пристріту - дієвий метод.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.

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