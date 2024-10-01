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Покров Пресвятой Богородицы 2024: главные приметы и запреты дня

Покров Пресвятой Богородицы 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 1 октября, праздник - православные украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Праздник Покров Пресвятой Богородицы имеет большое значение для верующих, хотя и не принадлежит к двенадцатым праздникам. Оно связано с событиями 10 века, когда жители Константинополя молились во Влахернском храме во время осады города войском русов во главе с Аскольдом.

По легенде Пресвятая Богородица предстала перед ними и покрыла своим омофором, защищая их от врагов. Внезапная буря уничтожила нападающих, а горожане остались целы. После крещения Руси праздник стал частью украинской традиции, а запорожские казаки особенно чтили Богородицу как свою покровительницу. Современные военные также молятся Марии о защите своих родных.

Покров Пресвятой Богородицы (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Трудно работать, заниматься ремонтом
  • Думать о плохом, скучать
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Подстригать волосы и ногти, мыться.

Также нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем лучше и богаче будет стол на праздник и теплее прием для гостей, тем больше будет достатка в доме.

Кроме того, не рекомендуется отказывать сватам. В народе существовала примета: если девушка трижды откажет сватам, то считалось, что следующие три года она не сможет выйти замуж и останется "сидеть в девках".

Народные приметы и традиции этого дня

  • С березы опали не все листья - к снежной зиме
  • Птицы еще не улетели - зима придет поздно
  • Журавли уже улетели в тёплые края - к морозам
  • Дует восточный ветер - в ближайшее время будет тепло
  • На огороде высокий сорняк - зима будет снежной.

С давних времен на Покров пекли блины, чтобы задобрить домового. По вечерам накрывали праздничные столы, при этом обязательно делились угощениями с бедными и сиротами.

Молодежь традиционно собиралась на вечерние посиделки, а к девушкам ссылали сватов. После этого дня часто начинали праздновать свадьбу, заключать браки или объявлять о помолвке.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День защитников и защитниц Украины
  • День ветерана
  • День украинского казачества
  • Всемирный день вегетарианства
  • Международный день кофе
  • Всемирный день тату мастера.

Ранее мы рассказывали об Йом Кипур 2024 - традициях и обрядах великого праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.

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