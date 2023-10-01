Покрова Пресвятої Богородиці 2023: головні традиції свята і найсильніша молитва

Історія свята

Цьому святу уже понад тисячу років. За переказами, 1 жовтня 910 року (за старим стилем 14 жовтня) Константинополь опинився під облавою ворожих мусульманських військ. Усі християни міста зібралися у Влахернському храмі для молитви. Під час служби над людьми з'явилась Пресвята Богородиця, яка була осяяна небесним світлом та оточена ангелами.

Марія помолилася за мир, зняла з себе покрову та накрила нею вірян. За однією версією, це зробило їх невидимими для ворогів, за іншою - вселило віру у перемогу і захист Богородиці, тому їм вдалося зняти облогу з міста й відбити атаки ворогів.

Після цієї події у Візантії почали відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці, згодом його перейняли й на Русі.

У часи козацтва Покрова вважалася чи не найбільшим святом. Головна січова церква завжди називалась на честь Покрови Пресвятої Богородиці, а її ікона була в кожному козацькому курені. Богородицю зображували навіть на хоругвах, під якими козаки виступали в походи.

З 2014 року на державному рівні на Покрову святкують День захисника та захисниці України.

Головні традиції на Покрову

На це свято заведено ходити до церкви, ставити свічку, молитися Діві Марії й просити у неї захисту від усього лихого.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, просили у Богородиці допомоги у пошуку щасливої пари. Саме на Покрову найчастіше грали весілля. Пари, які вінчалися у цей день, вважалися благословенними.

У свято господарі обкурювали будинок запаленими гілочками яблуні чи вишні, це обіцяло успіх родині. На Покрову заведено давати милостиню, або робити подарунки бідним та сиротам.

До цього свята уже закінчували усі польові та господарські роботи, а серед молоді розпочиналися вечорниці.

Прикмети дня

яка погода на Покрову - такою буде і зима

відлітають журавлі до Покрови - зима буде ранньою

якщо відсвяткувати весілля на Покрову - подружжя житиме щасливо

сильний вітер на Покрову - буде багато наречених

якщо дівчата весело відсвяткують Покрову, то знайдуть гарного нареченого

якщо дівчина познайомиться з хлопцем на Покрову - до швидкого весілля

Що не можна сьогодні робити

працювати по господарству, прибирати, прати

починати будівництво чи ремонт

сваритися, ображатися чи лихословити

просити в борг чи позичати іншим

відмовляти сватам, інакше на наступне сватання доведеться чекати ще 3 роки

мити волосся і стригти нігті

розпочинати нову справу

День ангела сьогодні святкують: Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.

Головна молитва

"О, Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України - Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй.

О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.

Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Порятунок. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.

Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій - правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці порятунок нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємого Бога, нині та повсякчас і навіки-віків". Амінь.