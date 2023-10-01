Покров Пресвятой Богородицы 2023: главные традиции праздника и самая сильная молитва

История праздника

Этому празднику уже более тысячи лет. По преданию, 1 октября 910 (по старому стилю 14 октября) Константинополь оказался под облавой вражеских мусульманских войск. Все христиане города собрались во Влахернском храме для молитвы. Во время службы над людьми появилась Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом и окруженная ангелами.

Мария помолилась за мир, сняла с себя покров и накрыла ним верующих. По одной версии, это сделало их невидимыми для врагов, по другой - вселило веру в победу и защиту Богородицы, поэтому им удалось снять осаду с города и отразить атаки врагов.

После этого события в Византии начали отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы, впоследствии его переняли и на Руси.

Во времена козачества Покров считался едва ли не самым большим праздником. Главная сечевая церковь всегда называлась в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а ее икона была в каждом козацком шалаше. Богородицу изображали даже на хоругвях, под которыми козаки выступали в походах.

С 2014 года на государственном уровне на Покрову празднуют День защитника и защитницы Украины.

Главные традиции праздника

На этот праздник принято ходить в церковь, ставить свечу, молиться Деве Марии и просить у нее защиты от всего зла.

Девушки, которые хотели выйти замуж, просили у Богородицы помощи в поиске счастливой пары. Именно на Покров чаще всего играли свадьбу. Пары, венчавшиеся в этот день, считались благословенными.

В праздник хозяева окуривали дом зажженными веточками яблони или вишни, что обещало успех семье. На Покров заведено давать милостыню, или делать подарки бедным и сиротам.

К этому празднику уже заканчивали все полевые и хозяйственные работы, а среди молодежи начинались вечерницы.

Приметы дня

какая погода в этот день - такой будет и зима

улетают журавли - зима будет ранней

если отпраздновать свадьбу на Покров - супруги будут жить счастливо

сильный ветер - будет много невест

если девушки весело отпразднуют Покров, то найдут хорошего жениха

если девушка познакомится с парнем на Покров - к скорой свадьбе

Что нельзя сегодня делать

работать по хозяйству, убирать, стирать

начинать строительство или ремонт

ссорится, обижаться или злословить

просить взаймы или занимать другим

отказывать сватам, иначе следующего сватовства придется ждать еще 3 года

мыть волосы и стричь ногти

начинать новое дело

День ангела сегодня празднуют: Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.

Главная молитва

"О, Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли козацкой Царицы, Богохранимого стольного града Киева и всего государства нашей Украины - Всемогущая Заступница! Прими всевозможные и благодарственные песнопения сии от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сына Твоего, чтобы милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое и с верою и любовью поклоняется благовестной иконе Твоей.

О, Владычице Пресвятая, помилуй немощных людей твоих, избавь нас от уныния, отчаяния, гнева, вражды, недоверия, зависти, клеветы, ненависти, тщеславия и гордости бесовской, а потом сжалься на всех нас милосердием Твоим.

Подними нас из глубины греховной и просвети сердечные глаза наши, чтобы видеть Спасение. Будь милосердным и здесь, и там: как на стороне земного бытия, так и на Страшном Суде Сына Твоего. Ты после Бога первая наша Надежда и Заступница всех прибегающих к тебе с верой.

Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей - правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи. Ибо молимся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и Виновнице спасение нашего и величаем Святое и Величественное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимого и поклоняемого Богу, ныне и постоянно и во веки веков". Аминь.